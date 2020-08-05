ارتفاع مبيعات «ألف» في «الممشى» بنسبة 34 %

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت مجموعة «ألف» ارتفاع مبيعاتها في مشروعها متعدد الاستخدامات «الممشى»، بنسبة 34 % خلال الشهور الستة الأولى من 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في نتائج مشجعة للغاية أتت في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها العالم في ظل انتشار جائحة كورونا، لتبرهن على قوة القطاع العقاري بإمارة الشارقة ومتانته رغم كل التحديات.

وسيتم تسليم المرحلة الأولى من مشروع «الممشى» التي بلغت نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية فيها أكثر من 70 % في نهاية العام الجاري، وتتضمن 7 مبانٍ، و693 وحدة سكنية، و88 محلاً تجارياً، تمتد جميعها على مساحة 629 ألف قدم مربعة، بمساحات وأنواع مختلفة من فئة استديو، وشقق غرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وثلاث غرف وصالة، إضافة إلى وحدات الدوبلكس.

وتتم جميع عمليات التشطيب الداخلية للوحدات السكنية في مشروع الممشى وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، وباستخدام أجود أنواع المواد، وتحت تنفيذ وإشراف دقيق، وذلك مع اتباع كافة التدابير والإجراءات الاحترازية .