شراكات جديدة بين «البروبتك» و«دبي لإدارة الأصول»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت شركة تكنولوجيا العقارات «البروبتك Urban» عن شراكة جديدة تجمعها مع شركة دبي لإدارة الأصول من أجل تحويل رحلة الإيجار لوحدات الشركة العقارية إلى رقمية.

وبعد أشهر قليلة من إطلاق التطبيق، أظهر هذا التعاون رغبة الشركة في التحول إلى الإيجار الرقمي، وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية عالية الجودة في المناطق الأكثر جاذبية في إمارة دبي لمستخدمي التطبيق، ومنها منطقة ليان، ورمرام، ودبي وارف وغيرها. وسوف توفر شركة دبي لإدارة الأصول، وهي شركة عقارية متكاملة تابعة لدبي القابضة، تركز على تطوير واستحواذ وإدارة المجتمعات السكنية، 400 عقار على منصة «Urban».

وقال راشد الغرير المؤسس والرئيس التنفيذي ل «Urban»: تعد الشراكة مع دبي لإدارة الأصول خطوةً مهمة في رحلتنا لتحويل القطاع العقاري في دبي. ومنذ انطلاقتنا، ركزنا على الملّاك المستقلين، إلا أن زيادة عدد الوحدات السكنية يجعلنا قادرين على الانتقال إلى المرحلة الثانية.