شكرا لقرائتكم خبر عن شراكات جديدة بين «البروبتك» و«دبي لإدارة الأصول» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أعلنت شركة تكنولوجيا العقارات «البروبتك Urban» عن شراكة جديدة تجمعها مع شركة دبي لإدارة الأصول من أجل تحويل رحلة الإيجار لوحدات الشركة العقارية إلى رقمية.
وبعد أشهر قليلة من إطلاق التطبيق، أظهر هذا التعاون رغبة الشركة في التحول إلى الإيجار الرقمي، وتوفير عدد أكبر من الوحدات السكنية عالية الجودة في المناطق الأكثر جاذبية في إمارة دبي لمستخدمي التطبيق، ومنها منطقة ليان، ورمرام، ودبي وارف وغيرها. وسوف توفر شركة دبي لإدارة الأصول، وهي شركة عقارية متكاملة تابعة لدبي القابضة، تركز على تطوير واستحواذ وإدارة المجتمعات السكنية، 400 عقار على منصة «Urban».
وقال راشد الغرير المؤسس والرئيس التنفيذي ل «Urban»: تعد الشراكة مع دبي لإدارة الأصول خطوةً مهمة في رحلتنا لتحويل القطاع العقاري في دبي. ومنذ انطلاقتنا، ركزنا على الملّاك المستقلين، إلا أن زيادة عدد الوحدات السكنية يجعلنا قادرين على الانتقال إلى المرحلة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر شراكات جديدة بين «البروبتك» و«دبي لإدارة الأصول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.