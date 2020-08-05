ارتفاع نسب الإشغال في فنادق ومنتجعات «روتانا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

مع ظهور ملامح الانتعاش الاقتصادي، وعودة نشاط السفر بعد فترة الإقفال التام التي سببتها جائحة فيروس كورونا العالمية «كوفيد-19»، كشفت «روتانا»، عن استمرار ارتفاع نسب الإشغال في فنادقها ومنتجعاتها. فقد سجلت محفظة الشركة في الإمارات معدل إشغال بنسبة 60% إلى 65% خلال عُطَل نهاية الأسبوع في الشهر الماضي، مع نمو أعداد الضيوف وفق الطلب المتزايد على الإجازات المحلية القصيرة للمقيمين في الدولة.

ومع تخفيف إجراءات الإغلاق تدريجياً في جميع أنحاء العالم، تزايد الطلب على رحلات الاسترخاء. إلا إن المقيمين في دولة الإمارات يفضّلون الاستمتاع بإجازاتهم محلياً متجنبين بذلك السفر إلى الخارج قلقاً على صحتهم وسلامتهم.

وتشير أنماط الإشغال في «روتانا» إلى أن الأجنحة والفلل هي الخيار المفضل للإقامة لهذه الفئة، نظراً لوسعها وخصوصيتها. كما ارتفع عدد الضيوف بشكل مُطرد خلال فترة أيام الأسبوع، والذين يمثلون المقيمين لفترة طويلة والمسافرين من رجال الأعمال والسياح بشكل عام، الأمر الذي ساهم في ارتفاع تدريجي ثابت بمعدل الإشغال من أيام الأحد إلى الخميس.