«تعاونية الشارقة» تطلق «تأهيل» لدعم الكوادر الإماراتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «تعاونية الشارقة» عن إطلاقها لبرنامج «تأهيل» حرصاً منها على استقطاب الكفاءات الإماراتية، ويهدف البرنامج إلى خلق بيئة عمل قائمة على التعلم المستمر والمستدام، لتكون وسيلة فعالة لنقل المعلومات والخبرات المكتسبة من قبل موظف مختص ذي خبرة في مجال معين إلى خريج إماراتي حديث التخرج.

وأوضح هلال المحرم مدير إدارة الموارد البشرية بأن البرنامج يستهدف الخريجين المواطنين الجدد، الحاصلين على الشهادات الجامعية خلال الثلاثة أعوام السابقة في مختلف التخصصات مثل: الإدارة، المالية والمحاسبة، التسويق، الموارد البشرية، وتقنية المعلومات، وتستمر فترة التدريب لمدة 6 أشهر، ضمن منهج وآلية تدريب وخطة تطوير لكل منتسب للبرنامج، وتتم المتابعة والإشراف من قبل موظفين متخصصين في التطوير والتدريب، حيث يتم تدريب المنتسبين على وظائف محددة وفق اختصاصاتهم واهتماماتهم الوظيفية، لإكسابهم الخبرات والمهارات المختلفة.