606 ملايين درهم تصرفات العقارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 606 ملايين درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 103 مبايعات بقيمة 152.08 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 70.83 مليون درهم و80 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 81.25 مليون درهم. وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة جميرا الأولى .

وقد تصدرت منطقة الحبية السادسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات

وقد تصدرت منطقة اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 16.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 447.94 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 425.69 مليون درهم و24 رهن فلل وشقق بقيمة 22.25 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 188 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثانية بقيمة 91 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 5 هبات بقيمة 6.93 مليون درهم كان أهمها بمنطقة مردف بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في منطقة الثنية الثالثة بقيمة مليوني درهم.