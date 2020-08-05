10 أسباب تجعل الشارقة الوجهة المثلى للتسوق والترفيه خلال صيف 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تشهد الشارقة صيفاً حافلاً بالعروض الترويجية، وسحوبات الجوائز خلال الحملة الترويجية «عروض الشارقة للتسوق»، الحدث التجاري الأكبر من نوعه الذي انطلق في ال 22 من شهر يوليو الماضي، ويستمر حتى ال 21 من أغسطس الجاري، وتنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة.

وتتنوع الفعاليات والعروض التي أطلقتها مراكز التسوق والمحال التجارية على مستوى الإمارة لتلبي مختلف الأذواق والفئات العمرية، لذلك فإن هنالك 10 أسباب تجعل من إمارة الشارقة الوجهة المثلى للترفيه والتسوق خلال الصيف، حيث تتميز عروض الشارقة للتسوق بباقة من التخفيضات الجاذبة التي تراوح نسبتها بين 25 و75% على تشكيلة واسعة وكبيرة من المنتجات التي تعرضها عشرات الجهات والمؤسسات المشاركة في هذا الحدث، وسحوبات كبرى على 12 سيارة من نوع (BMW-X2)، فاز بها حتى الآن 3 متسوقين بعد أن تسوقوا في متاجر الشارقة بقيمة 200 درهم فقط، وبقيت 9 سيارات بانتظار سعداء الحظ، فضلاً عن جوائز أسبوعية يتم توزيعها يومي الخميس والجمعة من خلال الاشتراك ببرنامج المسابقات «عروض التسوق» الذي يبث على تلفزيون الشارقة، إلى جانب قسائم شرائية بقيمة 5000 درهم للفائزين بالسحوبات، وجوائز نقدية بقيمة 2500 درهم، إضافة إلى إقامات فندقية لمدة ليلتين في مختلف فنادق إمارة الشارقة.

ويتألق الحدث بمشاركة عدد من كبار مراكز التسوق وتجار التجزئة والعلامات التجارية المرموقة، كما تضم عروض الشارقة للتسوق في مختلف المراكز التجارية المشاركة مساحة مخصصة لنخبة من أشهر المطاعم، وأماكن ترفيهية آمنة للأطفال، فضلاً عن تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، حرصاً على صحة وسلامة المجتمع، إضافة إلى باقة مميزة من الأنشطة الترفيهية التي تهدف جميعها إلى منح المقيمين والزوار تجربة صيفية استثنائية لا مثيل لها في الإمارة الباسمة.



10 محفزات



* باقة من التخفيضات التي تتراوح نسبتها بين 25 و75% على تشكيلة واسعة من المنتجات.

* سحوبات كبرى على 12 سيارة من نوع (BMW-X2).

* جوائز أسبوعية يومي الخميس والجمعة في برنامج المسابقات «عروض التسوق» الذي يبث على تلفزيون الشارقة.

* قسائم شرائية بقيمة 5000 درهم للفائزين بالسحوبات.

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* جوائز نقدية بقيمة 2500 درهم.

* إقامات فندقية لمدة ليلتين في مختلف فنادق الشارقة.

* مساحة مخصصة لنخبة من أشهر المطاعم.

* أماكن ترفيهية آمنة للأطفال.

* اتخاذ أقصى الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية حرصاً على صحة وسلامة المجتمع.

* باقة مميزة من الأنشطة الترفيهية المتنوعة.