«كورونا» يسرّع الدمج بين قطاع الصناعة والتجارة الإلكترونية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد خبراء أن الاضطراب الذي أحدثه وباء «كورونا» في سلاسل التوريد العالمية ساهم في تأكيد أهمية توظيف تقنية «إنترنت الأشياء» في القطاع الصناعي، ودمجها مع منصات التجارة الإلكترونية، جاء ذلك خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية التي تعقدها بشكل أسبوعي تمهيداً لانطلاق مؤتمرها الافتراضي في 4 و5 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري.



تسريع المعاملات



وقالت هيلينا ليساتشوك، المدير الأول العالمي لشؤون «إنترنت الأشياء» في شركة «ديلويت»: سيساهم توظيف تقنية «إنترنت الأشياء» في القطاع الصناعي ودمجها بشكل كامل مع منصات التجارة الإلكترونية في تسهيل وتسريع المعاملات، وبالتالي تعزيز سلاسل التوريد. وعلى الشركات الكبيرة مساعدة صغار الموردين، والتأكد من تجاوزهم لهذه الفترة الصعبة، ومساعدتهم في التخطيط للمستقبل، لتحقيق أكبر قدر من الفائدة للجميع.

وأشار سانجي كو، النائب السابق لرئيس شركة «سامسونج إليكترونيكس»، والمدير الإداري لشركة «تي إم سي»، إلى أن على الشركات العاملة في القطاع الصناعي الاستفادة من تجربة منصات التجارة الإلكترونية ونجاحها في توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة والتحليل التنبؤي في أعمالها، وقال: «غالباً ما يشكل الدمج بين سلاسل التوريد والقطاع الصناعي تحدياً كبيراً، فهناك العديد من المصانع الذكية التي لم تتمكن من تحقيق التكامل مع سلاسل التوريد. ولا شك في أن سعيها نحو تحقيق هذا التكامل سيعود عليها بمكاسب كبيرة».



خدمات متميزة



وأوضح الدكتور إريك مايزر، رئيس المركز المختص بالأعمال المستقبلية في الرابطة الألمانية لصناعة الهندسة الميكانيكية، أن توظيف تقنيات «إنترنت الأشياء» في القطاع الصناعي ودمجها مع منصات التجارة الإلكترونية سيتيح للشركات الصناعية تقديم خدمات ما بعد البيع متميزة وتسريع المعاملات وتساهم في تعزيز أعمالها المستقبلية.

وأكدت ليساتشوك أهمية التعاون بين الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لها، سواء من حيث توفير البنية التحتية الضرورية، أو الخدمات الرقمية بأسعار معقولة، خاصة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات في الابتكار، وفي تقديم منصات تكنولوجية جديدة، وأثرها في سلاسل التوريد.