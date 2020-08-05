تقرير يدعو إلى اقتناص فرص مجزية بقطاع الضيافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أكد تقرير متخصص أن قطاع الضيافة الإماراتي يحمل آفاقاً واعدة للمستثمرين، وخاصة مع بدء التعافي من تأثيرات تفشي كوفيد- 19.

وحث أحدث تقرير لشركة «كافنديش ماكسويل» المستثمرين على انتهاز الفرصة لتحقيق عائدات مجزية في قطاع الضيافة المحلي بعد انتعاش القطاع، على الرغم من الضرر الذي لحق بقطاع الضيافة العالمي.

وقال دانييل هاريسون، الشريك المسؤول عن تقييمات العقارات التجارية لشركة «كافنديش ماكسويل»: نتوقع أن يقبل المستثمرون بقوة على قطاع الضيافة على المدى الطويل، وخاصة أن أسعار الأصول مناسبة جداً لمن يملكون سيولة فائضة.

وكشف التقرير أنه حتى يونيو 2020، أغلقت 16 % من الفنادق داخل الإمارات أبوابها، في حين بلغ عدد الغرف المغلقة في دبي 27 %، وفي أبوظبي 8 %، فيما حافظت النسبة الباقية على أدائها، ومن المرجح أن تتبعها فنادق أخرى مع تقدم الوقت هذا العام، فيما ستوفر إجراءات التحفيز التي قدمها البنك المركزي الإماراتي لدعم الاقتصاد دعماً كافياً لعملاء الفنادق لقضاء العطلات.