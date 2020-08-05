شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الواردات المصرية من لعب الأطفال لـ5 ملايين دولار فى مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الواردات المصرية من لعب الأطفال تراجعًا ملحوظًا خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من لعب الأطفال نحو 5 ملايين و666 ألف دولار، مقابل 10 ملايين و596 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 4 ملايين و930 ألف دولار.

جاء ذلك ضمن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية غير المعمرة لشهر مايو الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات من هذه السلع نحو 820 مليونًا و574 ألف دولار، مقابل مليار و213 مليون دولار في مايو عام 2019، وذلك بتراجع بلغت قيمته 393 مليونًا و102 ألف دولار.

وسجلت قيمة العجز في الميزان التجاري نحو 2.59 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 4.05 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق له بنسبة تراجع بلغت 36.2%، حيث بلغت قيمة الصادرات نحو 1.57 مليار دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 2.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

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وتراجعت الواردات المصرية في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 4.16 مليار دولار مايو الماضي، مقابل 6.78 مليار دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 38.7%، نتيجة تراجع واردات بعض السلع وشملت تلك القائمة واردات اللدائن بأشكالها الأولية بقيمة 188.2 مليون دولار في مايو الماضي، مقابل 272.7 مليون دولار مايو 2019، بنسبة تراجع بلغت 31%، بالإضافة إلى واردات فول الصويا وبلغت 167.3 مليون دولار مايو الماضي، مقابل 174.1 مليون دولار مايو 2019 بنسبة تراجع بلغت 3.9%.