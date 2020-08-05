شكرا لقرائتكم خبر عن «المصرية اللبنانية» تعلن تضامنها مع الشعب اللبنانى جراء انفجارات بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تضامنها مع لبنان الشقيقة أعقاب الانفجارات التي شهدتها العاصمة بيروت خلال الساعات الأخيرة مساء الثلاثاء.

وقال المهندس فتح الله فوزي، إن مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية يتقدمون للشعب اللبناني الشقيق بخالص العزاء والمواساه في ضحايا حادث تفجيرات بيروت، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وان يتم شفاؤه للمصابين.

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وأضاف، واذ تعرب الجمعية عن أسفها للحادث تعلن الجمعية تضامنها مع الأشقاء في لبنان وتتمني أن تتجاوز الدولة والحكومة والشعب الأزمة وتعود لبنان إلى عهدها مناره تنبض بالحياة في قلب الوطن العربي الكبير.. تحيا لبنان وتحيا مصر.