شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 4-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 262 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 582.948 مليار جنيه.





إيقاف تداول 25 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اميرالد للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العامة لصناعة الورق-راكتا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبوات الطبية، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، الأهرام للطباعة والتغليف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دايس للملابس الجاهزة.





البورصة تربح 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 733 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 501.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.7%، والعرب على 6.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.18%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 203.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 43 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 31.5 ألف جنيه، 134.8 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 3.380 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.67%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 93.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%.

Advertisements

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 15.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.94%.

- كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بسعر إغلاق 26.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.91%.

- أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية بسعر إغلاق 7.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق الاكتتاب للشركة المصرية لتطوير صناعة البناء ليفت سلاب مصر4 بسعر إغلاق 0.092 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.38%.

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.655 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.43%.

- الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) بسعر إغلاق 22.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.90%.

- مصر للأسواق الحرة بسعر إغلاق 6.780 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.78%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.22%.