شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 4-8-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 4-8-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.





إيقاف تداول 25 شركةقررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 25 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اميرالد للاستثمار العقاري، بي انفستمنتس القابضة، أوراسكوم للاستثمار القابضة، الألومنيوم العربية، شركة النصر للأعمال المدنية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، العامة لصناعة الورق-راكتا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أسيوط الإسلامية الوطنية للتجارة والتنمية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العبوات الطبية، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري، الأهرام للطباعة والتغليف، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، دايس للملابس الجاهزة.





البورصة تربح 4.3 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة نحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 1565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2398 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.33% ليغلق عند مستوى 733 نقطة.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 501.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 38.4 ألف عملية لعدد 180 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.18% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 16.7%، والعرب على 6.11% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 31.81% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 68.18%.

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ومالت صافي تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 203.8 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 43 مليون جنيه، 15.1 مليون جنيه، 31.5 ألف جنيه، 134.8 مليون جنيه، 10.7 مليون جنيه، على التوالي.

وصعدت أسهم 130 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 25 شركة، ولم تتغير مستويات 25 شركة.





السلام القابضةقالت مجموعة السلام القابضة الكويتية، إن شركة الدسر الدولية للتجارة العامة والمقاولات -تابعة- أبرمت عقداً لبيع 22.52 مليون سهم من أسهم بيت الأعمال القابضة بسعر 166.4 فلس، وبقيمة تبلغ 3.74 مليون دينار كويتي، منوهة بأن نسبة الأسهم محل البيع تبلغ 51.2% من رأس المال لشركة بيت الأعمال القابضة.

ونوهت بأنه سوف ينعكس أثر التخارج في البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر المقبل لمجموعة السلام القابضة، حيث سينتج عن ذلك البيع خسارة بقيمة 515 ألف دينار كويتي.





مدينة نصر للإسكانأوصت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، مجلس إدارة شركة النصر للأعمال المدنية بالموافقة لشركة أودن للاستثمارات المالية، على القيام بإجراء الفحص النافي للجهالة بعد التوقيع على سرية المعلومات.





حديد عزأعلنت شركة حديد عز، عن النتائج المالية غير المدققة عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس لعام 2020، وبلغت إجمالي مبيعات الشركة 10.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 12.6 مليار جنيه خلال الربع المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض 15%، وحققت الشركة صافي خسائر بلغ 1.4 مليار جنيه مقارنة بخسائر 1.3 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 6%.