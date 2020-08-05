شكرا لقرائتكم خبر عن البترول تعلن تصدير شحنات جديدة من الزيوت الصناعية للأسواق الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المحاسب حسين فتحى ، رئيس شركة مصر للبترول ، عن تصدير شحنة ثالثة من زيوت المحركات والزيوت الصناعية عالية الجودة إلى دولة رواندا . وقال حسين فتحى ، إن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، وجه بفتح أسواق جديدة للتصدير الخارج وخاصة في دول القارة الافريقية ، مضيفا أنه جار التجهيز لتصدير شحنة جديدة الى دولة اوغندا خلال الأيام المقبلة . Advertisements

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