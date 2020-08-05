شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقفز بأكثر من 6% وتغلق اعلى 26 دولاراً للأوقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة بشكل قوي خلال تعاملات يوم الثلاثاء وسط استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



واستفادت المعادن النفيسة من حالة عدم اليقين بشأن أزمة فيروس "كورونا" وما يحيط بها من ضبابية مع ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفيات عالمياً.



وأعلنت فيه جامعة "جون هوبكينز" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 18.3 مليون حالة على مستوى العالم من بينها نحو 4.8 مليون حالة في الولايات المتحدة.

Advertisements



من ناحية أخرى، يناقش زعماء الحزبين الديمقراطي والجمهوري إمكانية التوصل إلى اتفاق بشان حزمة التمويل الثانية لمواجهة تبعات كورونا على الاقتصاد الأمريكي.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 20:53 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، قفزت أسعار الفضة عقود تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 6.6% إلى 26.028 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر عند 26.26 دولار وأقل سعر عند 24.24 دولار.