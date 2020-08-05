شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع عقب بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين الياباني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب صدور بيانات اقتصادية أفضل من التوقعات خلال الشهر الماضي.



وكشفت بيانات حكومية عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في طوكيو بنسبة 0.4% خلال يوليو/تموز مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، وارتفع مؤشر الأساس النقدي بنسبة 9.8% في حين توقع محللون ارتفاعاً بنسبة 7.1%.

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هذا، ولا تزال المخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا تلقي بظلالها على المستثمرين في اليابان وعدة دول أخرى حول العالم.



يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه جامعة "جون هوبكينز" ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 18.3 مليون حالة على مستوى العالم من بينها نحو 4.8 مليون حالة في الولايات المتحدة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:51 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 105.7، وسجل اعلى سعر اليوم عند 106.2 في حين سجل أقل سعر عند 105.6.