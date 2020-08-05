شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق أعلى ألفي دولار للمرة الأولى في تاريخه والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء منهياً التعاملات أعلى الحاجز النفسي ألفي دولار للمرة الأولى على الإطلاق، وذلك وسط استقرار سلبي للدولار الأمريكي أمام أغلب العملات الرئيسية.



ولا تزال الأسواق تتابع عن كثب ازمة فيروس كورونا مع ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي على مستوى العالم أعلى 18 مليون حالة من بينها حوالي 4.8 مليون حالة إصابة في الولايات المتحدة.

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وسوف تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بيانات التوظيف في أمريكا مع توقعات بإضافة المزيد من الوظائف في يوليو/تموز.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 19:37 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 34.7 دولار إلى 2021 دولارا للأوقية، وهو أعلى إغلاق قياسي للمعدن النفيس، وسجل أعلى سعر خلال الجلسة عند 2029.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1982.6 دولار.