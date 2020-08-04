أرامكو السعودية ترجئ أسعار البيع الرسمية للخام إلى الأسبوع القادم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية لشعار أرامكو السعودية قال مصدر مطلع يوم الثلاثاء إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر سبتمبر أيلول حتى أوائل الأسبوع القادم. تنتهي عطلة عيد الأضحى بالسعودية يوم السبت القادم. تصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار الاتجاه العام لأسعار بيع الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط المتجهة إلى آسيا.

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