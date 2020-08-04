شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتخلى عن مكاسبه ويتحول إلى الاستقرار السلبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو سلبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخليا عن المكاسب التي حققها في وقت سابق اليوم.



وارتفع عدد مصابي فيروس "كورونا" إلى نحو 18.3 مليون حالة على مستوى العالم في حين ارتفع العدد في الولايات المتحدة أعلى 4.8 مليون حالة، بحسب بيانات جامعة "جون هوبكينز".



وسوف تعلن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة المقبل عن تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة ومتوسط الأجور.

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وأعرب عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي عن نظرة تشاؤمية بشأن الاقتصاد الأمريكي وحاجته للمزيد من الدعم من الكونجرس ومن السياسة النقدية أيضا.



كان البنك المركزي الأمريكي قد قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغير وشدد البنك على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد الأمريكي.



وعلى صعيد التعاملات، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 19:13 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.