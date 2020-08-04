شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البترول تصدر قرار بعودة جميع العاملين الذكور واستمرار اجازة السيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار موجه لرؤساء شركات القطاع العام والمشترك والاستثماري يتضمن، عودة جميع العاملين الذكور للانتظام في العمل طوال أيام الأسبوع ، أما بالنسبة لمن تري الإدارة الطبية ، وضع نظام خاص لحضورهم يرجي سرعة الإفادة بذلك وبالنسبة للسيدات العاملات فتظل القواعد المطابقة عليهن كما هي سابقا لحين الإخطار بما يتم.

ويتضمن القرار أيضا، أن يتم العمل بذلك اعتبارا من يوم غدا الأربعاء وشمل القرار توقيع مساعد وزير البترول للتطوير الهيكلي والموارد البشرية.

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وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية بإستمرار العمل بالكتاب الدوري رقم (1) الصادر بتاريخ 26 يونيو 2020 حتى 30 يوليو 2020 والذي كان قد أصدر في إطار الخطط الاستثنائية والإجراءات الاحترازية المتخذه من قبل قطاع البترول وكافة الجهات التابعة لمواجة جائحة فيروس كورونا المستجد وذلك في إطار الحفاظ علي الصحة العامة وفق احتياجات وصالح العمل فإنة يتم العمل داخل قطاع البترول بإتباع التعليمات والضوابط وفقا للكتاب الدوري.