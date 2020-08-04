شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: النفط يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر النفط اختراقاً واضحاً لمستوى 40.80 ويستقر فوقه، في طريقه لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة، ممهداً الطريق أمام استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، مع الإشارة إلى أن مواصلة الارتفاع وتخطي 42.30 سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية إضافية تبدأ عند 43.05 وتمتد إلى 45.00.

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