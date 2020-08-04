شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الذهب يلامس حاجز 2000 دولار للأونصة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بإيجابية ملحوظة ليتجاوز مستوى 1981.20 ويلامس حاجز 2000.00 دولار للأونصة، في إشارة لتوجه السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن إغلاق الشمعة اليومية فوق المستوى الأول سيؤكد امتداد الموجة الصاعدة واستهداف مناطق 2068.00 كمحطة رئيسية تالية.

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