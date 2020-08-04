شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يمحو خسائره ويتجه نحو الارتفاع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء متخلية عن الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم وذلك قبيل بيانات المخزونات الأمريكية.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان معهد البترول الأمريكي عن بيانات أولية لمخزونات النفط في الولايات المتحدة في حين ستعلن إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية غدا الأربعاء.



وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) على نحو إيجابي بحلول الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش عند 93.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى اكثر من 18 مليون حالة على مستوى العالم في حين تجاوز العدد في الولايات المتحدة 4.7 مليون حالة.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 18:03 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.4% إلى 41.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 42.08 دولار وأقل سعر عند 40.1 دولار.



وارتفع سعر "برنت" بنسبة 1.3% إلى 44.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 44.8 دولار وأقل سعر عند 43.2 دولار.