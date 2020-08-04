الاقتصاد

الدولار الأسترالي يرتفع عقب قرار متوقع بشأن معدل الفائدة

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء في أعقاب قرار البنك المركزي حول معدل الفائدة والذي توافق مع توقعات الأسواق.


وكشف البنك المركزي عن قراره بتثبيت معدل الفائدة عند 0.25% دون تغيير في إطار الإجراءات لدعم الاقتصاد في ظل أزمة فيروس .


وأظهرت بيانات حكومية في أستراليا أن الميزان التجاري سجل فائضاً بنحو 8.20 مليار دولار أسترالي مقارنة بتوقعات تحقيق فائض قدره 8.80 مليار دولار أسترالي.

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وارتفعت مبيعات التجزئة الأسترالية بنسبة 2.7% في الشهر الماضي في حين توقع محللون استقرار المؤشر بنسبة 2.4%، وسجل مؤشر أسعار السلع انخفاضا بأكثر من 12%.


كانت الحكومة الأسترالية قد أعلنت مؤخراً فرض قيود للإغلاق والعزل على ولاية فيكتوريا بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا".


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي امام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 17:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 0.7153، وسجل اعلى سعر اليوم عند 0.7159 في حين سجل أقل سعر عند 0.7105.

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