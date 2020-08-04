باير تسجل خسائر تشغيل في الربع الثاني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت مجموعة باير الألمانية العملاقة للكيماويات خسائر صافية خلال الربع الثاني من العام الحالي قيمتها 9.55 مليارات يورو بسبب بعض البنود غير المتكررة مقابل أرباح قدرها 404 ملايين دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت خسائر السهم الواحد خلال الربع الثاني 9.72 يورو مقابل أرباح قدرها 0.41 يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت نفسه سجلت الشركة خسائر تشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد قيمتها 10.78 مليارات يورو مقابل أرباح تشغيل قدرها 785 مليون يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي. وتراجعت مبيعات باير خلال الربع الثاني بنسبة 5ر2% إلى 10 مليارات يورو بعد حساب التغيير في أسعار الصرف ومحفظة منتجات الشركة. وقال فيرنر باورمان رئيس مجلس إدارة باير «بفضل نمو قطاع المنتجات الزراعية لدينا زادت أرباح التشغيل قبل حساب الضرائب والفوائد عند استبعاد البنود الخاصة. كما أننا نعمل في ظروف صعبة». وتستهدف الشركة حاليا تحقيق مبيعات تتراوح بين 43 و44 مليار يورو خلال العام المالي الحالي ككل بعد حساب التغيير في أسعار الصرف، في حين كان المستهدف قبل ذلك يتراوح بين 44 و45 مليار يورو.

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