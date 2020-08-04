337 مليونا قروض زراعية وتسهيلات ائتمانية

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وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير عام الصندوق منير السهلي أن اعتماد هذه القروض شمل برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة الصندوق للتخفيف من آثار جائحة (كورونا)، وهي تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في استراتيجية الأمن الغذائي من خلال تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق أو غير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية لمشاريع في قطاعات زراعية عدة في عدد من مناطق بالمملكة، وتضمنت تمويل أول مستشفى بيطري للإبل على مستوى المملكة دعما لقطاع الثروة الحيوانية، إضافة إلى دعم مشاريع بيوت محمية، وإنتاج الدجاج اللاحم، ومشروع مصنع مسحوق البيض المجفف، وكذلك الموافقة على إصدار عدد من الضمانات والتسهيلات المالية، لعدد من شركات الأعلاف والإنتاج الحيواني بالمملكة.
وأضاف السهلي أن تقديم قروض تشغيلية مباشرة وغير مباشرة، يأتي ضمن مبادرات ومنتجات التمويل التي يقدمها صندوق التنمية الزراعية لتعزيز كفاءة القطاع الزراعي المحلي، والتخفيف من الآثار الاقتصادية على القطاع الزراعي بسبب جائحة (كورونا)، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن صندوق التنمية الزراعية سيواصل بإذن الله استمرار دعمه وتمويله للقطاع الزراعي في مختلف مجالاته والخدمات المساندة له، لتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة.
قروض زراعية
القيمة 337 مليون ريال
شملت:
- برنامج دعم رأس المال العامل والتكاليف التشغيلية لمنشآت صغيرة ومتوسطة
- تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة
- في استراتيجية الأمن الغذائي
- تمويل أول مستشفى بيطري للإبل على مستوى المملكة
- دعم مشاريع بيوت محمية
- دعم مشاريع إنتاج الدجاج اللاحم
- مشروع مصنع مسحوق البيض المجفف
- ضمانات وتسهيلات مالية لشركات أعلاف وإنتاج حيواني
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