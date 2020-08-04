سوني تتوقع انخفاض أرباحها التشغيلية 26%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت شركة سوني اليابانية تراجع أرباحها التشغيلية خلال العام المالي الجاري بنسبة 26.7 % مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 620 مليار ين ( 5.8 مليارات دولار)، بسبب أعمال إعادة الهيكلة وتفشي فيروس كورونا

وتوقعت الشركة، التي تقوم بتصنيع ألعاب بلايستيشن وهواتف إكسبيريا الذكية، أن تحقق صافي أرباح بقيمة 510 مليارات ين خلال العام الحالي، بانخفاض بنسبة 12.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين من المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات 8.3 تريليونات ين.

ولم تصدر سوني في شهر مايو الماضي توقعاتها بالنسبة للعام حتى مارس 2021 بسبب الغموض الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وكانت سوني قد سجلت خلال الربع الممتد من أبريل حتى يونيو أرباحا تشغيلية بقيمة 228.4 مليار ين، بانخفاض بنسبة 1.1 % مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، في حين ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 53.3 % ليصل إلى 233.3 مليار ين.

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كما بلغت مبيعات الشركة خلال هذا الربع 1.97 تريليون ين، بارتفاع بنسبة 2.2 % مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وقالت سوني إن مبيعات برامج الألعاب وعدد مشتركي بلايستيشن ارتفعا بصورة كبيرة.

مع ذلك أوضحت الشركة أن عددا كبيرا من دور السينما ما زال مغلقا، أو أنه يتعين عليها تقييد عدد روادها بسبب فيروس كورونا، مما أدى للتأثيرعلى إيرادات الأفلام السينمائية.