الخطوط الأردنية

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ونشرت الخطوط الملكية الأردنية على موقعها الإلكتروني الرسمي أمس مواعيد رحلاتها، مشيرة إلى أنها ستسير رحلات إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارا من الثامن أغسطس الحالي، وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي، وإلى ماليزيا وتايلند في أول سبتمبر المقبل.
وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الشهر الماضي عودة الرحلات الجوية بشكل محدود لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن.
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