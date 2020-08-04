الخطوط الأردنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستأنف رحلاتها الجوية بداية من السبت المقبل بعد توقف دام نحو خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد

ونشرت الخطوط الملكية الأردنية على موقعها الإلكتروني الرسمي أمس مواعيد رحلاتها، مشيرة إلى أنها ستسير رحلات إلى كل من إيطاليا وقبرص اعتبارا من الثامن أغسطس الحالي، وإلى كندا في 13 من الشهر الحالي، وإلى ماليزيا وتايلند في أول سبتمبر المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الشهر الماضي عودة الرحلات الجوية بشكل محدود لدول لا يزيد وضعها الوبائي خطورة عن الأردن.