2000 جولة لمتابعة المنتجات المخالفة لترشيد استهلاك المياه

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وتأتي هذه الجولات تطبيقا للائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه والتحقق من التزام المنشآت وحماية المستهلكين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وهي وزارة الطاقة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للجمارك، وشركة المياه الوطنية.
وتعمل هذه الجهات المعنية على تطبيق متطلبات اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه بالمملكة بحيث يستطيع المستهلك الاطلاع على معدلات كفاءة ترشيد استهلاك المياه في المنتج بسهولة ويسر.
وتقوم وزارة التجارة وفقا لاختصاصاتها بمراقبة التزام منافذ بيع الأدوات الصحية ومباشرة بلاغات المستهلكين على المنشآت غير الملتزمة بوضع بطاقة ترشيد استهلاك المياه على المنتجات المحددة في اللائحة الفنية لأدوات ترشيد استهلاك المياه وهي (الخلاطات «الصنابير»، والمراحيض، وخلاطات ورؤوس المراوش، وخلاطات الشطاف، والمبولة) من خلال تطبيق «بلاغ تجاري» أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
جولات على منافذ الأدوات الصحية
- عدد الجولات:2,031
- المدة: أسبوع
- الهدف: متابعة التزام المنشآت بوضع بطاقات ترشيد استهلاك المياه
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