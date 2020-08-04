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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلا في منصة التدريب الالكتروني «دروب»، جدد دعوته للموظفين والباحثين عن عمل، للالتحاق والتسجيل في الدورة التدريبية «الثقافة العمالية وفق نظام العمل السعودي» من خلال منصة «دروب». وتهدف الدورة التدريبية إلى التعريف بنظام ولوائح العمل السعودي، والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات المترتبة على أطراف العلاقة التعاقدية. وتغطي الدورة ثلاثة محاور رئيسة هي: حقوق العامل، وواجبات العامل تجاه عمله، والصحة والسلامة في بيئة العمل.

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