الاقتصاد

إيرادات إيزي جيت البريطانية تهوي بسبب كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - هوت إيرادات شركة إيزي جيت للطيران منخفض التكاليف، في الربع الثاني بصورة حادة، في أعقاب الانخفاض الحاد في الرحلات الجوية وأعداد الركاب بسبب جائحة كورونا.

وارتفعت خسائر ما قبل احتساب الضريبة إلى 324.5 مليون جنيه إسترليني (424 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وذلك مقابل أرباح بـ 174 مليون جنيه قبل عام.

وبلغت الإيرادات الفصلية سبعة ملايين جنيه إسترليني مقابل 1.76 مليار جنيه إسترليني قبل عام.

وشغلت الشركة ومقرها بريطانيا، عشر طائرات فقط وقامت بـ709 رحلات في الفترة التي عملت بها في هذا الربع، بينما قامت قبل عام بأكثر من 165 ألف رحلة بـ315 طائرة.

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وأوقفت الشركة جميع الرحلات في 30 مارس بسبب الجائحة. واستؤنفت الرحلات الجوية منتصف يونيو، وقالت الشركة إنها نقلت 117 ألف راكب في ذلك الشهر عندما كان لديها 132 ألف مقعد متاح.

وتوقعت الشركة أن تشغل 40% من طاقتها الاعتيادية بين يوليو وسبتمبر، مقابل تقديرات سابقة في يونيو بـ30%.

وأشارت الشركة إلى أن حجوزاتها لنهاية الصيف «تحقق أداء جيدا»، مشيرة إلى اهتمام العملاء بالوجهات الساحلية مثل فارو في البرتغال ونيس في فرنسا، بالإضافة إلى وجهات مثل أمستردام وباريس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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