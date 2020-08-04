المركزي الأسترالي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبقى سعر الفائدة الرسمي دون تغيير عند 0.25%. وقال مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي في بيان على موقعه الالكتروني الرسمي إنه أبقى سعر الفائدة الرسمي في اجتماعه الشهري الذي عقده الثلاثاء دون تغيير عند مستوى متدن تاريخي بواقع 0.25%. وأضاف البيان «مجلس إدارة المصرف يلتزم ببذل قصارى جهده لدعم الوظائف والدخل والشركات خلال هذه الفترة الصعبة والتأكد من أن أستراليا في وضع جيد للتعافي المتوقع، المجلس لن يقوم بزيادة معدل الفائدة النقدية حتى إحراز تقدم في مجال التوظيف وهو واثق من أن التضخم سيكون على نحو مستدام ضمن النطاق المستهدف 2-3%».

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