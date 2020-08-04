الاقتصاد

الخزانة الأمريكية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر الخزانة الأمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - تعتزم اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث من العام.

وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث يأتي نظرا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس على الاقتصاد.

وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بحوالي تريليون دولار تحسبا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19.

وأشارت إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.

وكانت الخزانة الأمريكية اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الخزانة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا