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وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أن اقتراض 947 مليار دولار في الربع الثالث يأتي نظرا لتوقعات بازدياد حاجة الحكومة إلى الإنفاق للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وقالت وزارة الخزانة في بيان لها إن تقديراتها تفترض الحاجة إلى اقتراض إضافي بحوالي تريليون دولار تحسبا لتمرير تشريع جديد استجابة لتفشي كوفيد-19.
وأشارت إلى أن التقديرات لا تزال مبدئية نظرا للضبابية فيما يتعلق بحجم أي حزمة مقبلة.
وكانت الخزانة الأمريكية اقترضت 2.753 تريليون دولار في الفترة من أبريل إلى يونيو.
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