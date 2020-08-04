ارتفاع تاريخي جديد لأسعار الذهب.. المعدن الأصفر يسجل رقما قياسيا في التعاملات المسائية

كتب: ضياء السقا

حققت أسعار الذهب مساء الثلاثاء، أعلى مستوي في تاريخها، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 887 جنيها للجرام.

وكانت عيار 21 قد سجل صباح الثلاثاء، 880 جنيها للجرام، ليرتفع بقيمة 7 جنيهات في المساء.

وعالميا، كسر سعر أوقية الذهب 1994 دولار لأول مرة بالتاريخ.

وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.

ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.

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وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:

عيار 18 بـ 760.25 جنيها للجرام

عيار 21 بـ 887 جنيها للجرام

عيار 24 بـ 1013.70 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 7096 جنيها

ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.