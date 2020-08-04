كتب: ضياء السقا
حققت أسعار الذهب مساء الثلاثاء، أعلى مستوي في تاريخها، حيث سجل عيار 21 الأكثر تداولا، 887 جنيها للجرام.
وكانت عيار 21 قد سجل صباح الثلاثاء، 880 جنيها للجرام، ليرتفع بقيمة 7 جنيهات في المساء.
وعالميا، كسر سعر أوقية الذهب 1994 دولار لأول مرة بالتاريخ.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
ويعتبر الذهب استثمارا آمنا في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية، ويميل المعدن الأصفر للاستفادة من التحفيز الاقتصادي لأنه يعتبر إلى حد كبير أداة تحوط ضد التضخم وتراجع العملات.
وجاء متوسط أسعار الذهب الثلاثاء في الأسواق المصرية، كالتالي:
عيار 18 بـ 760.25 جنيها للجرام
عيار 21 بـ 887 جنيها للجرام
عيار 24 بـ 1013.70 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 7096 جنيها
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع تاريخي جديد لأسعار الذهب.. المعدن الأصفر يسجل رقما قياسيا في التعاملات المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.