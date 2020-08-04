شكرا لقرائتكم خبر عن تباين بورصات الخليج بجلسة منتصف الأسبوع.. و"دبي" تربح 1.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت بورصات الخليج، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.65% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.79 نقطة، وربح رأس المال السوقي 1.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 294.95 مليار درهم، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، في أول جلسة تداول عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما تراجعت بورصة أبوظبي بنسبة 0.14% خاسراً 6.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.002 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار درهم، بينما مازالت باقي البورصات في أجازات عطلة عيد الأضحى.

بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 527.5 مليون سهم محققة ما قيمته 388.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5598 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%. بورصة دبيارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.65% رابحاً 13.47 نقطة ليغلق عند مستوى 2078.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 527.5 مليون سهم محققة ما قيمته 388.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 5598 صفقة لعدد 31 سهماً، وصعدت 5 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 2%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 1.54%، تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.11%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.40%.

وقفز 12 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.88%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 3.44%، فيما تراجعت 10 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.95%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 4.93%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 297.2 مليون ورقة بقيمة 100.9 مليون درهم.



بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% خاسراً 6.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.002 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 643.45 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم، بقيمة 141.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1894 صفقة. بورصة أبوظبيتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% خاسراً 6.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.002 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 643.45 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم، بقيمة 141.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1894 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%.

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وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 3.08%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.38%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.02%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.97%، ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 4.94%، ثم سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.93%، وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 22.7 مليون درهم.

بورصة الكويتارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، في أول جلسة تداول عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.73% رابحاً 36.15 نقطة ليغلق عند مستوى 5004.38 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% رابحاً 56.8 نقطة ليغلق عند مستوى 5472.07 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.13% خاسراً 5.27 نقطة ليغلق عند مستوى 4080.70 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.08% رابحاً 3.36 نقطة ليغلق عند مستوى 4050.96 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 76.7 مليون سهم بقيمة 19.7 مليون دينار كويتي عبر 5451 صفقة، وصعدت 7 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.91%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.06%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.61%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.38%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.35%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.28%، فيما تراجع قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.29%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%.

وجاء سهم شركة الفنادق الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.53%، يليه سهم شركة الكويت للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 9.93%، فيما تصدر سهم شركة عمار للتمويل والإجارة القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.83% ثم سهم الشركة القابضة المصرية الكويتية بنسبة 4.80%، ثم سهم شركة بيت الطاقة القابضة بنسبة 4.55%.