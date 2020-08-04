شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تحول ترفع أسهم بي.بى وسط تعاملات حذرة بالسوق الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية مستقرة إلى حد كبير، إذ عوضت زيادة حققتها أسهم بي.بى بعد أن وضعت خططا لخفض إنتاجها من النفط والغاز وتعزيز الاستثمارات فى الطاقة المتجددة نتائج أعمال مخيبة للآمال، بما فى ذلك نتائج شركة تصنيع المشروبات الكحولية دياجيو.

وبعد تراجعه بنسبة 0.6 بالمئة، استعاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبى بعض خسائره فى أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة ليغلق على انخفاض 0.1 بالمئة.

وصعد سهم بي.بى 6.5 بالمئة على الرغم من أنها خفضت توزيعات أرباحها للمرة الأولى منذ عشر سنوات وسجلت خسارة فصلية 6.7 مليار دولار.

Advertisements

وارتفع مؤشر قطاع النفط والغاز الأوسع نطاقا 2.5 بالمئة، مع ارتفاع قطاعات أخرى مرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل صناعة السيارات والبنوك.

على النقيض من ذلك، تراجعت أسهم دياجيو 5.6 بالمئة بعد أن سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع فى المبيعات الأساسية فى جميع الأسواق تقريبا.

كما تراجع سهم مجموعة الأدوية والمبيدات الحشرية الألمانية باير 2.4 بالمئة بعد أن أدت تحركاتها لتسوية دعاوى قضائية إلى خسارة 9.5 مليار يورو (11.2 مليار دولار).