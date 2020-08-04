شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي تتراجع بنسبة 0.14%..ورأس المال يخسر 7.5 مليار درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.14% خاسراً 6.14 نقطة ليغلق عند مستوى 4318.002 نقطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 7.5 مليار درهم ليغلق عند مستوى 643.45 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي)، وبلغ حجم التداول 71.8 مليون سهم، بقيمة 141.2 مليون درهم، عبر تنفيذ 1894 صفقة.

وهبطت 3 قطاعات ببورصة أبوظبي، على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.62%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.60%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.58%، فيما ارتفع قطاع العقار بنسبة 1.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.42%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.20%.

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وارتفعت 9 أسهم ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها سهم شركة سيراميك رأس الخيمة بنسبة 3.08%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 2.38%، ثم سهم شركة أسمنت رأس الخيمة بنسبة 2.02%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة اشراق للاستثمار بنسبة 4.97%، ثم سهم بنك الاستثمار بنسبة 4.94%، ثم سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 4.93%، وتصدر سهم بنك أبوظبي التجاري قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 22.7 مليون درهم.

وفي سياق متصل أصدرخليفة سالم المنصوري الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، قراراً رقم 13 لسنة 2020، بشأن إدراج سندات شركة إم دي جي أتش-جي إم تي إن بي,في، والمضونة من شركة المعمورة دايفير سيفايد جلوبال هولندغ، والتابعة لشركة مبادلة ضمن برنامج المصدر للسندات العالمية المتوسطة الأجل، بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار أمريكي من 3 فئات وفق أحكام التسعير، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 4 أغسطس.