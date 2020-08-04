شكرا لقرائتكم خبر عن 196 مليون جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الأدبية خلال يوليو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله ، مدير مجمع الوارد خلال شهر يوليو 2020 عن مشمول 396 شهادة جمركية بجميع الأنظمة ، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 11 مليون 744 ألف 213 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 162 مليون و 434 ألف 771 جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) مبلغ 21 مليون 659 الف جنية .

كما قامت إدارة الصادر بقيادة إيمان سلامة مدير الإدارة بإتمام إجراءات تصدير 85 شهادة جمركية بجميع الأنظمة ، تم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة بمبلغ 395 الف 800 جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر يوليو 2020 حوالى 196 مليون و 232 الف و 790 جنيه .