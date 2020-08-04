196 مليون جنيه إجمالى الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك الأدبية خلال يوليو 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة محمود محمد عبد الله ، مدير مجمع الوارد خلال شهر يوليو 2020 عن مشمول 396 شهادة جمركية بجميع الأنظمة ، وكانت أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع عبارة عن زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح ) وقطع غيار سيارات وأجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار التليفون المحمول ، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد معيط وزير المالية وحرصًا من مصلحة الجمارك المصرية برئاسة كمال نجم، على سرعة الإنجاز وآداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن إجراءات الإفراج الجمركي من أجل التيسير على المواطنين .
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة حوالى 11 مليون 744 ألف 213 جنيه بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى 162 مليون و 434 ألف 771 جنيه، فيما بلغت الضرائب والرسوم لصالح وزارة التجارة ( أرباح تجارية وصناعية ) مبلغ 21 مليون 659 الف جنية .
كما قامت إدارة الصادر بقيادة إيمان سلامة مدير الإدارة بإتمام إجراءات تصدير 85 شهادة جمركية بجميع الأنظمة ، تم تحصيل رسم صادر عن صنف سيلاج ذرة بمبلغ 395 الف 800 جنيه، وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك الأدبية خلال شهر يوليو 2020 حوالى 196 مليون و 232 الف و 790 جنيه .
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