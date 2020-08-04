الاقتصاد

سيبور ربما تلجأ لصندوق الثروة الروسى لبناء مجمع آمور للغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحد أعضاء مجلس الإدارة فى سيبور، اليوم الثلاثاء، إن أكبر شركة منتجة للبتروكيماويات فى روسيا ربما تلجأ إلى صندوق الثروة الوطنى الروسى للمساعدة فى تمويل مجمع أمور الكيميائى للغاز المخطط له، وبعد زيادة حجم المجمع الكيميائى للغاز فى الشرق الأقصى الروسي، تتوقع سيبور استثمار ما يتراوح بين عشرة مليارات و11 مليار دولار، وهو ارتفاع عن التقديرات الأولية التى كانت عند ثمانية مليارات دولار على الأكثر.

 

ومن المقرر، أن تستحوذ شركة سينوبك الصينية على حصة 40 بالمئة فى هذا المجمع الذى ربما يكتمل بحلول عام 2024.

 

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وكان صندوق الثروة الوطني، الذى بلغت حيازته 174 مليار دولار فى أول يوليو ، قد زود سيبور سابقا بمبلغ 1.75 مليار دولار لتمويل مجمع للبتروكيماويات فى غرب سيبيريا.

 

وقال دميترى كونوف رئيس سيبور، إن الشركة لن تمضى قدما فى خطط إنشاء مصنع للبتروكيماويات فى بالاشتراك مع توتال وأرامكو السعودية، معتبرا ذلك غير مجد.

 

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