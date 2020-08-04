شكرا لقرائتكم خبر عن كم ينفق المصريون على اللحوم خلال احتفالات عيد الأضحى؟.. فى برنامج "أسواق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى تقرير صادر عن جهاز الإحصاء عام 2018، كشف بعض الأرقام الدقيقة، حول وضع إنفاق الشعب المصرى على الأطعمة، وكانت المفاجأة أن اللحوم تتصدر ترتيب الأطعمة الأكثر طلبا وإنفاقا فى مصر.

وفى برنامج "أسواق"، الذى يقدمه إسلام السعيد، على منصات ”الخليج 365” المختلفة، سنحاول إلقاء الضوء على حجم إنفاق الشعب المصرى على اللحوم، وسلع غذائية أخرى أبرزها الخضروات والفاكهة، وكذلك الوصول إلى رقم تقريبى عن وضع استهلاك اللحوم خلال فترة عيد الأضحى.

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الوصول إلى رقم حول استهلاك اللحوم فى مصر سنويا، يتطلب معرفة حجم واردات اللحوم المجمدة وكذلك رؤوس الماشية الحية، إضافة إلى معرفة ولو تقديرية للإنتاج الريفى من المواشى، لكن هناك أرقاما كثيرة غير متوفرة من الجهات الرسمية.

ووفق تقرير لهيئة الاستعلامات فإن الإنتاج المحلى لعام 2018 من اللحوم نحو 198 ألف طن، مقابل نحو 441 ألف طن من اللحوم المستوردة، والهند والسودان ودول أخرى. وجاءت البرازيل كأولى الدول التي تستورد منها مصر اللحوم، نظرا لامتلاكها لأكبر المجازر على مستوى العالم.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة وشعبة القصابين إلى أن فترة عيد الأضحى هى الأعلى على الاطلاق طوال السنة من حيث استهلاك اللحوم.

وكشف بحث الدخل والإنفاق الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الأسرة المصرية تنفق 27.8% من دخلها على شراء اللحوم، و14.2 لشراء الخضروات، و13% لشراء الخبز والحبوب، و12.5% لمنتجات الألبان والجبن والبيض، و6.6% لشراء الأسماك، 8.8% لشراء الزيوت، والسكر 5.5%.