شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات وعيار 21 يسجل 887 جنيها للجرام لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء بقيمة 7 جنيهات، إذ صعد الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا في سوق الصاغة المصري 887 جنيها للجرام.وذلك عقب أن كسر سعر أوقية الذهب 1994 دولار لأول مرة بالتاريخ.



أسعار الذهب اليوم في مصر... أسعار الذهب اليوم في مصر...

عيار 18 : 760.25 جنيه

عيار 21 : 887 جنيها

عيار 21 : 1013.70 جنيها

الجنيه الذهب : 7096 جنيها

السعر العالمي : 1994 دولارا

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة المعادن الثمينة في الغرفة التجارية، إن الذهب ارتفع بقيمه 0.80% و الفضه ترتفع بقيمع 3.90%، مشيراً إلى أن الذهب حقق رقم قياسي جديد عالميا و محليا و يقترب من ألفى دولار للأوقيه.

ويُعد الذهب ملاذ أمن بمعنى يتم الطلب عليه في حالة عدم الاستقرار العالمي، فالذهب مادة محدودة في العالم، ومع ارتفاع اعداد البشر يزيد الطلب عليه وبتالي استمرار ارتفاع اسعاره، ومن الممكن تجزئة الذهب عند بيعه مثل بيع 100 جرام او اكثر او اقل بينما العقار لا تستطيع الا بيع الشقة كاملة وليس غرفة

الذهب يمكن ان يتعرض للهبوط والصعود في البورصة، وبتالي قد تربح او تخسر منه، ولكن اذا كنت تملك الخبرة لمعرفة شراء الذهب عند هبوطه بمتابعة الخبراء والاخبار الاقتصادية واختيارامكان الشراء الجيدة، وكذلك معرفة متى تبيع حينما يكون هناك بوادر الى الهبوط، فمثلاً في مثل هذه الايام مخاوف كورونا تعتبر فرصة لشراء الذهب لهروب المستثمرين نحوه.

ويعتبر الذهب هو الوسيلة الأفضل والاكثر امان للادخار، على الأقل ان لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم ان الذهب هو الملاذ الأمن، بينما تبقى العملات مجرد اوراق، فالعالم مليئ بالمشاكل السياسية والاقتصادية، وكل ذلك سوف يدعم الذهب مستقبلاً.

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ويُعد الذهب من الملاذات الآمنة التي يمكن الاستثمار فيها، ومن فوائد استثمار المال في الذهب أنه يعمل على الحفاظ على الأموال من عوامل التضخم وارتفاع أسعار السلع الأخرى، مثل النفط، والدولار، وغيرها، والتي تقع في طرق الاستثمار الأخرى، كما أنه يعتبر الاستثمار الأكثر استقرارا فحتى إذا حدث هبوط في فترات من العام في سعره سيواصل الزيادة على المدى البعيد، ولذلك يعتبر الاستثمار في الذهب هو الملاذ الأمن لأصحاب رؤوس الأموال والأغنياء للحفاظ على ثرواتهم وقيمة أموالهم، وحمايتها من عوامل التضخم وتقلبات الأسواق المالية الأخرى.

وللقيام بالمتاجرة في الذهب، لابد للمستثمر أولا أن يقوم بشراء الذهب ثم الاحتفاظ به لفترة من الزمن وبعدها بيعه وكسب الأرباح، ولضمان نجاح استثمار أموالك في الذهب يجب عليك شراء الذهب والاحتفاظ به لمدة سنتين او ثلاث على اقل تقدير لتضمن نجاح استثمارك، والافضل هو ادخار سبائك الذهب، ويمكن الاعتماد على طريقة المضاربة في الذهب لكن بجزء من المال المخصص للاستثمار.

ويمكن الاستثمار في الذهب عن طريق شهادات إيداع الذهب، وهي شهادات تصدر من جهات معينة مثل البنوك، وبفئات محددة، وتكون بديل للذهب الفعلي، ويمكنك التداول يوميا عبر هذا الشهادات بيع أو شراء دون الحاجة لشراء الذهب أو تخزينه، ويمكن استرداد قيمتها كسبائك ذهبية، كما يكون البيع والشراء بسعر محدد.

وتتنوع طرق وانواع المتاجرة في الذهب بين الادخار والاستثمار وسوق البورصة، فهناك الكثير من الناس الذين يريدون شراء الذهب بعرض الادخار وحفظ الأموال، وهو يعتبر استثمار ناجح جداً، لكن لابد على المستثمر ان يتعامل مع الذهب بطريقة صحيحة حتى لا يتعرض للخسائر.

وهنالك طرق لشراء الذهب، مثل شراء المصوغات الذهبية وحفظها، اما بمكان آمن، او وضعها في ودائع وخزائن بنكية، أو شراء السبائك الذهبية وحفظها للادخار بالطرق السابقة، كما يمكن شراء شهادات ايداع الذهب او شراء الذهب الورقي من البنوك المركزية، وهو صوره اضمن من شراء المصوغات او الذهب الخام او السبائك، ويمكن للمستثمر الاشتراك في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب، أو شراء العملات الذهبية النادرة ولاحتفاظ بها وبيعها بسعر اعلى حيث لها طلب كبير.

ولابد لكل مستثمر يريد الاستثمار في الذهب أن يدرك جيدا أن سعر بيع الذهب يختلف عن سعر الشراء، والسبب هو تكاليف المصنعية، فالكثير من الناس يقومون بشراء الحلي الذهبية بغرض الاحتفاظ بها لزيادة سعرها، لكنهم يجدون أنهم خسروا أموالهم بالرغم من ارتفاع أسعار الذهب، ويرجع السبب في ذلك الي سعر التصنيع، فعندما تبيع تلك الحلي تخصم قيمة الحلي والأعمال اليدوية من السعر، والتي قد تزيد عن 10% من قيمة السعر، لذا إذا أردت شراء ذهب بغرض الادخار او الاستثمار عليك بشراء السبائك الذهبية، وليس الحلي الذهبية.