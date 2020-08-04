شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار اقتصاد اليوم.. صادرات الصناعات الغذائية ترتفع لـ1.8 مليار دولار فى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 4 – 8 – 2020، عددا من الأحداث الاقتصادية المحلية الهامة، التى تم رصدها على صفحات الخليج 365 التى جاءت كالتالى:

المالية: الفاتورة الإلكترونية إجبارية فى نوفمبر لتحقيق العدالة الضريبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمى الذى يحظى بدعم قوى، ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، موضحًا أنه من المقرر تكامل كل الأنظمة الإلكترونية بوزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها بنهاية يونيه ٢٠٢١، بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة وإرساء دعائم الانضباط المالى ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديث وميكنة منظومتى الإدارة الجمركية والإدارة الضريبية، على النحو الذى يُساعد فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية، وتمكين الدولة من استكمال مسيرتها التنموية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير إن الوزارة تمضى بقوة فى تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية؛ بما يُسهم فى تيسير الإجراءات وتوحيدها، وتحفيز بيئة الاستثمار وتعظيم القدرات الإنتاجية، وخلق المزيد من فرص العمل، ويُساعد أيضًا فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية لأداء الأعمال، مشيرًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية قفزت بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى، حيث أسهمت فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى.

هالة السعيد: حريصون على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة عنها جائزة مصر للتميز الحكومي، تقديم الحلقات النقاشية التي تم إطلاقها في يونيو الماضي ضمن سلسلة من الندوات التفاعلية الإلكترونية بمشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمجال التميز الحكومي وفريق عمل الجائزة وذلك لمناقشة أفضل الممارسات المتعلقة بفئات وموضوعات الجائزة.

وناقشت الحلقة الثامنة من السلسلة برنامج المتسوق السري وأهميته في تطوير الخدمات الحكومية بمشاركة خالد مصطفى، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي، أشرف طلعت، أستاذ التسويق بالجامعة الأمريكية وجامعة إسلسكا.

وزارة الصناعة تقرر إلغاء المواصفة لأجهزة إطفاء الحريق اليدوية العاملة بمسحوق كيماوي جاف

قررت وزارة الصناعة والتجارة، إلغاء المواصفة لأجهزة اطفاء الحريق اليدوية التي تعمل بالمسحوق الكيماوي الجاف ( م.ق.م 734) الواردة بالبند رقم 29 من القائمة 19 للسلع والمنتجات الهندسية المرفقة بالقرار الوزاري 612 لسنة 2007 وما طرأ عليه من تعديلات.

وأضاف القرار المنشور في الجريدة الرسمية، أنه سيتم منح المنتجون والمستوردون مهلة لتوفيق أوضاعهم تنتهي 31 ديسمبر 2020 أو لحين الانتهاء من وضع المواصقة القياسية الجديدة.

ارتفاع صادرات الصناعات الغذائية لـ1.8 مليار دولار بالنصف الأول من 2020

حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية ارتفاع 2.2% بالنصف الأول من عام 2020 بقيمة صادرات بلغت 1.8 مليار دولار مقارنة بصادرات النصف الأول من عام 2019، وتمثل صادرات الصناعات الغذائية نسبة 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2020 وتحتل المركز الثالث في قائمة اهم القطاعات التصديرية المصرية خلال نفس الفترة.

وبحسب بيانات الرقابة على الصادرات المرسلة للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، بلغت صادرات شهر يونيو 2020 قيمة 337 مليون دولار بنسبة نمو بلغت 39% مقارنة بصادرات نفس الشهر من عام 2019، وتعد صادرات شهر يونيو أعلى قيم صادرات غذائية بين أشهر النصف الأول من 2020، ويأتي هذا التحسن الإيجابي ليعدل القيم السلبية التي تحققت خلال أشهر مارس، إبريل ومايو 2020.

مصر صدرت لؤلؤ وأحجار كريمة بـ178 مليون دولار إلى الإمارات فى مايو الماضى

تواصل الصادرات المصرية من اللؤلؤ والأحجار الكريمة ارتفاعها إلى دولة الإمارات منذ بداية العام وحتى الآن، حيث رصدت بيانات حكومية ارتفاع الصادرات المصرية إلى الإمارات بشكل كبير خلال شهر مايو الماضي، حيث سجلت نحو 178 مليون و170 ألف دولار دفعة واحدة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصادرات المصرية من اللؤلؤ ارتفعت مقارنة بصادرات شهر مايو من العام الماضي 2019، والتي بلغت نحو 74 مليون و819 ألف دولار، وذلك بزيادة بلغت 103 مليون دولار.

وجاء اللؤلؤ في صدارة ترتيب السلع والمنتجات التي تم تصديرها خلال شهر مايو الماضي، حيث بلغ 221 مليون و700 ألف دولار، مقابل 131 مليون و601 ألف دولار في مايو من عام 2019، بزيادة بلغت نحو 90 مليون دولار، وشملت قائمة السلع المصدرة إلى الإمارات كلا من الآلات والأجهزة الكهربائية، وقيمتها نحو 11 مليون دولار في مايو الماضي، يليها صادرات الفواكه والأثمار الصالحة للأكل وقيمتها نحو 5 ملايين دولار، وصادرات حبوب وثمار زيتية ونباتات طبية بنحو 3 ملايين دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بنحو مليوني دولار.

مصر تتصدر الدول العربية المستقبلة للاستثمار الأجنبى بـ124.5 مليار دولار

تصدرت مصر أهم 10 دول عربية مستقبلة لمشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر حسب التكلفة الاستثمارية خلال الفترة بين 2015 و2019، بواقع 476 مشروعاً بلغت تكلفتها الاستثمارية 124.48 مليار دولار.

وكشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" (ومقرها الكويت)، عن أن مصر حظيت خلال الفترة من 2015 إلى 2019، على أضخم استثمارات لمشروعات الاستثمار الأجنبي بحصة 35.2%، تلتها الإمارات بـ53.6 مليار دولار تمثل 15.2%، ثم السعودية بـ53 مليار دولار تشكل 15%.

رئيس هيئة التنمية الصناعية الجديد يتسلم مهام منصبه غدا ولمدة عام

يتسلم اللواء محمد السيد فاضل الزلاط مهام منصبه كرئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية غدا الأربعاء.

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وأعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قراراً بتعيين اللواء محمد السيد فاضل الزلاط رئيسا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة.

كما نص القرار على إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 2019، والخاص بتكليف المهندس مجدى غازى كقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة بصفة مؤقتة لحين تشكيل مجلس إدارة الهيئة، وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1194 لسنة 2014، والخاص بتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة.

وفى هذا الإطار أكدت نيفين جامع، في بيان صحفي الأربعاء 29 يوليو، أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها الرئيسى فى النهوض بالقطاعات الصناعية، ووضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

جاء ذلك في العدد 172 من الجريدة الرسمية الصادر في 4 أغسطس لسنة 2020.

أعلن المهندس أشرف عفيفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تسجيل الهيئة ضمن جهات تقويم المطابقة العالمية المقبولة ببرنامج "سابر" السعودي بموافقة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة كأول جهة مصرية تحصل على هذا التسجيل وذلك بـ12 لائحة معتمدة تضمنت قطاعات الدهانات والورنيشات والمنظفات والأجهزة العاملة بالغاز وقطع غيار السيارات والمصاعد الكهربائية وأدوات ترشيد استهلاك المياه بالإضافة الى قطاعات المعادن وسبائكها للمباني والإنشاءات ومواد عزل وتكسية المباني والروابط الهيدروليكية والطوب والبلاط والسيراميك والأدوات الصحية، إلى جانب قطاعات المقطورات ونصف المقطورات والأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

تباين أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 أمام الجنيه المصرى

تباينت أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4-8-2020 ، أمام الجنيه المصرى، فى أول يوم عمل للبنوك بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى ، وثبت عند سعر 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.71 جنيه للشراء، 18.86 جنيه للبيع، مقابل 18.65 جنيه للشراء، 18.85 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.79 جنيه للشراء، 20.96 جنيه للبيع، مقابل 20.55 جنيه للشراء، 20.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.58 جنيه للشراء، و52.37 جنيه للبيع .

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في أولى جلساتها عقب عيد الأضحى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، أولى جلساتها عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 589.748 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.02% ليغلق عند مستوى 1847 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 13531 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4077 نقطة.