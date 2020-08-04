شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات أرباح الشركات الأوروبية تزداد تدهورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أفادت بيانات من رفينيتيف اليوم الثلاثاء، بأن توقعات أرباح الشركات فى ربعى السنة الثانى والثالث تدهورت بشكل أكبر فى أوروبا، حتى مع اتجاه الاقتصادات لاستئناف الأنشطة بشكل كامل بعد شهور من الإغلاق.

فقد صار من المتوقع، أن الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 الأوروبى ستسجل نزولا نسبته 67.5 المئة فى أرباح الربع الثاني، وهو أسوأ من تراجع نسبته 58.3 كان متوقعا قبل أسبوع.

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وبالنسبة للربع الثالث، تتجه توقعات المحللين حاليا إلى انخفاض الأرباح بنسبة 37 بالمئة مقابل 36.2 بالمئة قبل أسبوع.

وأشارت البيانات، إلى أنه من المتوقع أن تسجل أسهم قطاع الطاقة والقطاع المالى الأسهم القطاعات الاستهلاكية المرتبطة بالدورة الاقتصادية النزول الأكبر فى الأرباح.