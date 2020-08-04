شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال التعاملات لكنها تحت ضغط "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الأغلب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مستفيدة من الطلب المتواصل على أسهم القطاع التكنولوجي رغم تصاعد أزمة فيروس كورونا.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن الولايات المتحدة قد يكون لديها لقاح مضادد لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري أو أوائل العام المقبل.

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يأتي ذلك مع استعداد العديد من الشركات لتطوير لقاحات في مراحل مختلفة من التجارب، وعلى الأرجح، ربما يطرح أقرب هذه اللقاحات من شركة "أسترازينيكا" وجامعة "أوكسفورد".



وتعاقدت الولايات المتحدة بالفعل على مئات الملايين من الجرعات من لقاحات واعدة مضادة لفيروس "كورونا ستتسلمها بنهاية العام الجاري أو الربع الأول من عام 2021.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% (ما يعادل 108 نقاط) إلى 26773 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 3298 نقطة، في حين انخفض "ناسداك" بنسبة 0؟.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 10895 نقطة.