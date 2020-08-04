الاقتصاد

النحاس ينخفض بضغط من صعود العملة الأمريكية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النحاس خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعدم اليقين بشأن أزمة فيروس المتصاعدة.


وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 18 مليون حالة بينما توفي ما يقرب من 694 ألف حالة.

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وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 14:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 93.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.


ويخشى الكثيرون حول العالم من عودة قيود الإغلاق والعزل بسبب زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا واحتمالات التعرض لموجة ثانية، وهو ما يعني تضرر الطلب على السلع والمعادن، ومن بينها المعدن الصناعي الأحمر.


وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار النحاس عقود تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة  14:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% إلى 2.88 دولار للرطل، وسجل المعدن الصناعي أعلى سعر اليوم عند 2.91 دولار وأقل سعر عند 2.87 دولار.

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