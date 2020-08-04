الاقتصاد

الدولار يواصل التعافي معززاً مكاسبه خلال التعاملات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع جذب المشترين للعملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس على مستوى العالم.


كانت بيانات قد أظهرت أمس نمو نشاط مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية في كل من الولايات المتحدة وبعض دول منطقة اليورو خلال الشهر الماضي.


ومن المنتظر في وقت لاحق هذا الأسبوع صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة للوقوف على حالة سوق العمل ومعدل البطالة ومتوسط الأجور.

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ومن جانبهم، أكد أعضاء بالاحتياطي الاتحادي أن الطريق لا يزال طويلاً قبل الحديث عن تعاف كامل للاقتصاد الأمريكي من آثار جائحة كورونا.


وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قرر الأسبوع الماضي الإبقاء على معدل الفائدة قرب الصفر دون تغير وشدد البنك على اتخاذ كل ما يلزم من قرارات لدعم الاقتصاد الأمريكي.


وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 13:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 93.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.8 نقطة وأقل مستوى عند 93.2 نقطة.

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