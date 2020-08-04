سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 66 سنتا ليبلغ 43.74 دولار

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - مصفاة نفط

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 66 سنتا ليبلغ 43.74 دولار في تداولات يوم امس الاثنين مقابل 43.08 دولار في تداولات يوم الخميس الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية جرت تسوية خام برنت بارتفاع 63 سنتا ليبلغ 44.15 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 74 سنتا ليبلغ 41.01 دولار.