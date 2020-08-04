شركة سوني تتوقع انخفاض أرباحها التشغيلية السنوية بنسبة 26%

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - شركة سوني

أعلنت شركة سوني اليابانية اليوم الثلاثاء أنها تتوقع تراجع أرباحها التشغيلية خلال العام المالي الجاري بنسبة 26.7% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 620 مليار ين ( 5.8 مليار دولار) بسبب أعمال إعادة الهيكلة وتفشي فيروس كورونا.

وتوقعت الشركة، التي تقوم بتصنيع ألعاب بلاي ستيشن وهواتف اكسبيريا الذكية، أن تحقق صافي أرباح بقيمة 510 مليار ين خلال العام الحالي، بانخفاض بنسبة 12.4% مقارنة بالعام الماضي، في حين من المتوقع أن يبلغ حجم المبيعات 8.3 تريليون ين.

ولم تصدر سوني في شهر آيار/مايو الماضي توقعاتها بالنسبة للعام حتى آذار/مارس 2021 بسبب الغموض الناجم عن تفشي فيروس كورونا.

وكانت سوني قد سجلت خلال الربع الممتد من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو أرباحا تشغيلية بقيمة 4ر228 مليار ين، بانخفاض بنسبة 1.1% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي، في حين ارتفع صافي أرباح الشركة بنسبة 53.3% ليصل إلى 233.3 مليار ين.

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كما بلغت مبيعات الشركة خلال هذا الربع 1.97 تريليون ين، بارتفاع بنسبة 2.2% مقارنة بنفس الربع من العام الماضي.

وقالت سوني إن مبيعات برامج الألعاب وعدد مشتركي بلاي ستيشن " ارتفع بصورة كبيرة".

مع ذلك، أوضحت الشركة أن عددا كبيرا من دور السينما مازال مغلقا أو أنه يتعين عليها تقييد عدد روادها بسبب فيروس كورونا" مما أدى للتأثيرعلى إيرادات الأفلام السينمائية".