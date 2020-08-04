الاقتصاد

طلبيات المصانع الأمريكية تفوق التوقعات فى يونيو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الطلبات الجديدة على السلع الأمريكية الصنع، بأكثر من المتوقع فى يونيو ، مما يشير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية بدأ فى التعافي، غير أن ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس المستجد كوفيد-19 يهدد هذا الانتعاش الذى لم يستقر بعد.

 

وقالت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، إن طلبيات المصانع ارتفعت بنسبة 6.2 بالمئة بعد زيادتها بنسبة 7.7 بالمئة فى شهر مايو. ومع ذلك، ما زالت الطلبات دون مستوى فبراير.

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كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا زيادة طلبيات المصانع بنسبة خمسة بالمئة فى يونيو. 

 

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