شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترجئ أسعار البيع الرسمية للخام إلى الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر سبتمبر حتى أوائل الأسبوع القادم، تنتهى عطلة عيد الأضحى بالسعودية يوم السبت القادم.
وتصدر أرامكو عادة، أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار الاتجاه العام لأسعار بيع الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط المتجهة إلى آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية ترجئ أسعار البيع الرسمية للخام إلى الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.