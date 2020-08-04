شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية ترجئ أسعار البيع الرسمية للخام إلى الأسبوع القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء، إن شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية، سترجئ إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر سبتمبر حتى أوائل الأسبوع القادم، تنتهى عطلة عيد الأضحى بالسعودية يوم السبت القادم.

وتصدر أرامكو عادة، أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، وتحدد تلك الأسعار الاتجاه العام لأسعار بيع الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يوميا من إمدادات النفط المتجهة إلى آسيا.