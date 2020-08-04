ستاندرد اند بورز وناسداك يهبطان مع احتدام التوتر بشأن تيك-توك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك اليوم الثلاثاء بالتزامن انتقادات من بكين لمساعي الرئيس دونالد ترامب لإجبار تيك-توك المملوكة صينيا على بيع عملياتها الأمريكية، في تصعيد للتوترات في وقت ينزلق فيه العالم إلى ركود اقتصادي تغذيه الجائحة. وفتح ستاندرد اند بورز منخفضا 4.69 نقطة بما يعادل 1.4 بالمئة إلى 3289.92 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 4.91 نقطة أو 0.04 بالمئة ليسجل 10897.89 نقطة. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 0.21 نقطة إلى 26664.61 نقطة.

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